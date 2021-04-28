Школьников Екатеринбурга отправили на каникулы с 1 по 10 мая

Школьники образовательных учреждений Екатеринбурга уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, сообщает департамент образования города.

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что «работа образовательных организаций, подведомственных муниципалитетам, определяется решением муниципального образования».

В то же время вопрос о работе детских садов в период майских праздников пока решается.

«Департамент образования информирует, что в настоящее время заведующие детскими садами продолжают до конца этого дня, 28 апреля, проводить опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ в период с 4 по 7 мая 2021 года. Остальные образовательные организации в период с 1 по 10 мая 2021 года функционировать не будут», — рассказали в администрации Екатеринбурга.

В остальных городах Свердловской области в работе детских садов также возможны изменения.

Напомним, 23 апреля Владимир Путин объявил все дни с 1 до 10 мая выходными, подписав указ об оплачиваемых дополнительных выходных с 4 по 7 мая. Об этом главу государства попросил Роспотребнадзор. Выходные в мае было предложено продлить в целях предупреждения распространения коронавируса.