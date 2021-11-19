Шестерых музыкантов Нижнетагильской филармонии отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться. Артисты планируют отстаивать свои права в суде

На этой неделе шестерых сотрудников Нижнетагильской филармонии отстранили от работы без сохранения заработной платы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. По мнению альтистки Юлии Ольховиковой, приказ руководства противоречит Конституции. Она планирует подавать в суд на директора учреждения Сергея Цветкова.

«Руководство ссылается на приказ управления культуры. Но я считаю, что прививка повлияет на моё здоровье не лучшим образом. Я не хочу её ставить. Все, кто у нас поставил прививку, через два месяца заболели. Трое артистов “под пистолетом” всё-таки вакцинировались, но не я. Это нарушение моих прав. Планирую подавать в суд», — рассказала Юлия журналисту АН «Между строк».

Юлия замужем, воспитывает 10-летнего ребёнка. Семья выплачивает ипотеку и кредит. Прививку артистка принципиально не хочет ставить. По её словам, если в Свердловской области введут детские прививки, она переведёт ребёнка на семейное образование.

«Не знаю, на что будут жить. Видимо, Бог пошлёт», — негодует женщина.

Фото: Юлия Ольховикова Фото: Юлия Ольховикова

При этом директор Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков отмечает, что ситуация налаживается. Так, трое из шести отстранённых музыкантов уже поставили прививку и вскоре вернутся к репетициям.

«Шесть человек отстранили в соответствии с законодательными документами. Двое привились вчера, сегодня ещё один человек прививается. Это те люди, которые ждали поступления в город вакцины “Спутник Лайт”. Эти сотрудники переболели ковидом, у них высокий уровень антител в организме, и они ждали именно эту вакцину. Сегодня я их с работы отпустил, чтобы они спокойно могли пережить прививку. Со следующей недели они смогут приступить к своим обязанностям. Есть три человека, которые принципиально отказываются прививаться», — рассказал АН «Между строк» директор филармонии Сергей Цветков.

«Я бы давно поставил прививку, но только “Спутник Лайт”, поэтому ждал его. К прививкам отношусь нормально», — рассказал артист оркестра народных инструментов «Тагильские гармоники» Александр Долматов.