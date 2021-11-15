В Нижнем Тагиле отстранили от работы 11 сотрудников образовательных учреждений из-за отказа вакцинироваться

В Нижнем Тагиле по состоянию на 12 ноября от работы отстранили 11 сотрудников образовательных учреждений из-за отказа привиться от COVID-19, об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. Также в администрации отметили, что цифра постоянно сокращается, так как работники проходят вакцинацию.

«В данный период работники муниципальных образовательных учреждений, не прошедшие вакцинацию, отстранены от работы», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, в пригороде Нижнего Тагила водителя школьного автобуса, который возил детей в школу № 24 в Горноуральском, уволилили из-за отказа ставить прививку от коронавируса. Мужчина работал без сменщика, а ставка в школе только одна, поэтому сейчас заменить водителя некому. Из-за этого дети, которые пользовались автобусом, были переведены на дистант.

Также в Нижнем Тагиле воспитанники школы-детского сада № 105 для детей ограниченными возможностями здоровья остались без единственного водителя школьного автобуса. Теперь родители вынуждены подвозить своих детей до образовательного учреждения самостоятельно.