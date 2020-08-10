Шансонье Александру Новикову возместили 1 млн рублей за преследование по делу «Бухты Квинс»

Судья Ленинского районного суда Александр Суслов постановил взыскать с Российской Федерации 1 млн рублей в пользу шансонье Александра Новикова за то, что его обвинили в мошенничестве по уголовному делу по строительству посёлка «Бухта Квинс», а затем дело в отношении него прекратили, сообщает пресс-служба суда.

«Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток», — добавили в ведомстве.

Иск Новикова был удовлетворён в полном объёме. 1 млн рублей — сумма, которую Новиков, по его словам, потратил на адвоката за последний год обвинения в мошенничестве. В реальности, по словам барда, его потери превышают эту сумму.

«Те приёмы, которые использовались в отношении меня, и те действия следователей — они выходят за рамки закона. Что касается издержек и морального вреда — за время [уголовного преследования] вышло около 500 статей, которые чернили мою репутацию. Следствие не давало мне возможность лечиться, тянули время, пока я практически не утратил возможность двигаться самостоятельно. Я получил инвалидность. Мои убытки исчисляются десятками миллионов рублей. Я ничего не прошу лишнего, я прошу только возместить то, что подтверждено договором с адвокатом, добиваюсь правды, защищаю честь и достоинство», — сказал Новиков во время процесса.

Ранее Новиков подавал иск о реабилитации в московские суды, однако получил отказ, поскольку подавать подобные заявления необходимо по месту нахождения ответчика. Иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга впервые был подан в мае 2020 года — тогда суд отказал шансонье, пояснив, что он не указал, сколько было потрачено на следственные действия. Решение было обжаловано в облсуде, поэтому заявление направили на новое рассмотрение, которое состоялось сегодня.

Бард также отметил, что после удовлетворения иска может рассмотреть возможность подачи заявления о привлечении следователей, которые обвиняли его в мошенничестве, к уголовной ответственности.

Интересно, что представитель СУ СКР по региону выступила против иска Новикова, сказав, что сумма в 1 млн рублей не обоснована.

Напомним, Новиков и его деловой партнёр бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов занимались строительством жилищного кооператива «Бухта Квинс». Считается, что отношения между партнёрами испортились после того, как оба попали под следствие по обвинению в хищении 50 млн рублей у пайщиков.

Ещё одна обвиняемая по делу «Бухты Квинс» — директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова — пошла на сотрудничество со следствием и была приговорена к четырём годам колонии. С учётом времени пребывания в СИЗО скоро она выйдет на свободу. Дата начала судебного процесса по делу Новикова-Шилиманова пока не назначена.