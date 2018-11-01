Прокуратура повторно вернула в СК дело Новикова по «Бухте Квинс»

Прокуратура Свердловской области повторно вернула уголовное дело о хищении средств пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива «Бухта Квинс», по которому в качестве обвиняемых проходят шансонье Александр Новиков и его бизнес-партнер экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, со ссылкой на ведомство пишет Znak.com.

«Из хороших событий. Прокуратура повторно вернула состряпанное дело по "Бухте Квинс" обратно. Прямо на день рождения! Подарком это не считаю, но торжеством закона — вполне. Все это "дело" — такое же позорище, как и решение Останкинского суда [отказать Новикову в иске к Первому каналу на 1 млн евро]», — написал Новиков в Facebook.

Напомним, посёлок «Бухта Квинс» строился на восточном побережье озера Шарташ в Екатеринбурге. Активное строительство началось в 2010 году, но уже через два года стройка остановилась, а постепенно возобновлять строительство начали только в 2015 году. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Следствие считает, что от действий Новикова, Шилиманова и их бывшей помощницы Ларисы Ассоновой пострадали 65 пайщиков и само юридическое лицо — ПЖСК «Бухта Квинс». Ущерб составил 54 млн рублей.