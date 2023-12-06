Сгорел как спичка. В Нижнем Тагиле на перекрёстке загорелся автомобиль Changan (ВИДЕО)

Сегодня в 06:45 на пульт пожарной охраны в Нижнем Тагиле поступило сообщение о возгорании автомобиля, стоявшего на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко.

Как сообщает пресс-служба ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО, в ликвидации возгорания участвовали две единицы техники, шесть человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.

«Возгорание произошло, когда владелец автомобиля ехал на работу. Мужчина остановился на светофоре, заметил, что из-под капота идёт дым. Открыл крышку и увидел возгорание в моторном отсеке. Попытался самостоятельно справиться с пламенем, но безуспешно», — пояснили в ведомстве.

Причина пожара — неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Ущерб на данный момент устанавливается. По факту пожара проводится проверка.