Серовский тракт отремонтируют на 700 млн рублей

Для ремонта Серовского тракта будет направлено 700 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Больше всего средств (свыше 445 млн рублей) потратят на ремонт трассы в Верхнепышминском и Невьянском городских округах, где планируют отремонтировать участки с 29-го по 31-й км, с 32-го по 34-й км, с 36-го по 42-й км и с 55-го по 58-й км. Кроме того, на ремонт участка дороги с 72-го по 79-й км готовы направить около 116 млн рублей.

Добавим, что ещё один конкурс касается ремонта мостового перехода через реку Выя на 149-м км. Максимальная цена контракта составит порядка 68 млн рублей. Ещё один – ремонта путепровода через железную дорогу на 148-м км почти за 70 млн рублей. Оба сооружения находятся на территории Нижнего Тагила. Победителей всех торгов определят в середине октября. Всего на ремонт Серовского тракта за два года правительство Свердловской области потратит 1 миллиард рублей.