Сергиев Посад могут превратить в «православный Ватикан» за 140 млрд рублей

Власти решили преобразовать подмосковный Сергиев Посад в центр православной культуры, на это потратят 120–140 миллиардов рублей, со ссылкой на стратегию развития города, которую разработало консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании Дом.РФ, пишут «Ведомости».

Согласно плану, центр Сергиева Посада будет практические полностью перестроен и разделён на две части — духовную и административную. В качестве примеров такой модели авторы концепции приводят Ватикан, Иерусалим и Мекку.

В сентябре 2018 года «Русская служба Би-би-си» узнала, что РПЦ предложила план перестройки центральной части подмосковного Сергиева Посада и создания там «православного Ватикана». Администрацию, два отеля, ТЦ, парк развлечений и нескольких других зданий предлагается полностью снести и вместо этого построить библиотеку, церковные учреждения, молодёжный центр, конгресс- и медиацентр.