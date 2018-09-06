РПЦ предложила снести здания в центре Сергиева Посада и построить «православный Ватикан»

Русская православная церковь предложила план перестройки центральной части подмосковного Сергиева Посада и создания там «православного Ватикана», передаёт «Русская служба Би-би-си».

Сейчас в центре города находятся здание администрации, два отеля, торговый центр, парк развлечений, дом культуры, крытый рынок и несколько жилых домов. Всё это, согласно плану РПЦ, планируется снести. Вместо этого там предлагают построить библиотеку, несколько церковных учреждений, молодёжный центр, а также конгресс- и медиацентр.

В августе глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сообщил, что Сергиев Посад нужно будет «очистить от советского наследия» и «чуждого архитектурного стиля». По его мнению, проживающие в жилых домах люди будут рады переселиться. «Би-би-си» Калинин рассказал, что проект перестройки центра Сергиева Посада одобрен патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным, а также Попечительским советом Сергиевой Лавры.

В конце 2017 года проект перестройки центра города поручили конструкторскому бюро «Стрелка». Экс-мэр города Сергей Пахомов и источник, знакомый с ходом ведения проекта, рассказали, что в плане «Стрелки» массовый снос зданий в центре города не планируется. По словам Пахомова, планируется снести несколько «ужасных домов», но жилые здания в их число не входят. Источник при этом уточняет, что снос здания администрации возможен.

В администрации города о планах РПЦ узнали из СМИ и восприняли их с удивлением.

«В администрации были удивлены, когда узнали, что полгорода планируется снести. Церковь планирует создать православный центр, хотя изначально шла речь о сохранении исторической части города. Были общественные слушания, приезжала "Стрелка" и шёл разговор о том, что можно сохранить, а не разрушить», — рассказал источник в городской администрации.

Официально там отказались комментировать эту информацию.