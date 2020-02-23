Сергей Шнуров заявил, что намерен бороться с цензурой в культуре

Член Партии роста шоумен Сергей Шнуров заявил в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ, что начнёт свою политическую карьеру с вопроса устранения цензуры в культуре.

«Культура — это не система запретов, а система понимания того, что уместно. Система уместностей. Где-то уместен мат, а где-то уместней промолчать. И молчание будет выглядеть сильнее и звучать сильнее, чем любое матерное слово. И, несмотря на это, считаю мат неотъемлемой частью нашей культуры. То есть без цензуры, но за уместность», — сказал музыкант.

Он также заявил о серьёзности своих намерений в качестве политика и пообещал доказать их «своими высказываниями, своими тезисами, своим видением повестки, а не трюками» и троллингом.

Шнуров напомнил, что уже какое-то время он ведёт острополитический блог в Instagram и из-за этого вынужден смотреть на «политические физиономии».

«И в один момент мне показалось — может быть, самонадеянно, — что я могу этим людям объяснить, что нашу страну можно сделать лучше. Это абсолютно не пафосные какие-то слова, это совершенно нормально, когда мужчина после 40 лет, добившись успехов, оборачивается вокруг и говорит: давайте я вам помогу, сделаю классно», — заявил музыкант.

Напомним, 20 февраля лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Предполагается, что он будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. После этого из его блога в Instagram исчезли сатирические стихи с критикой Путина.