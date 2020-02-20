Сергей Шнуров вступил в Партию роста и будет баллотироваться в Госдуму

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом Партии роста — об этом было объявлено в Петербурге на встрече главы партии, бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова с руководителями региональных отделений, пишет Znak.com.

«Дождались? Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула меня вот таким вот странным поворотом, помаячила мне Партией роста. Мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере, внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей», — сказал Сергей Шнуров.

Глава Партии роста Борис Титов добавил, что партия, в свою очередь, «готова платить штрафы». За что именно Партия роста уже готова платить штрафы за Шнурова, Титов не уточнил.

По словам источника «Открытых медиа», музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года. Сам Шнуров уклончиво ответил на этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в администрации президента рассматривались сценарии регистрации около десятка новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров, которых хотели бы видеть в Кремле, назывались Юрий Дудь и Сергей Шнуров.

С начала года было объявлено о запуске сразу нескольких политических проектов — например, о создании собственных партий говорили основатель Faberlic Алексей Нечаев и директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров, также состоялся учредительный съезд партии «За правду» Захара Прилепина.