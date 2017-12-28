Сергей Носов призвал тагильчан расторгнуть договоры с провайдером, который резко повысил тарифы на интернет

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов призвал жителей города расторгнуть договоры с местным провайдером «Сети Тагила», который объявил, что с нового года ежемесячная плата за пользование интернетом для абонентов в посёлке Рудник им. III Интернационала вырастет почти на 60% — с 500 до 800 рублей.

«Я отношусь к этому отрицательно, фактически это вопрос монопольной комиссии. Это частный провайдер, и это пример безответственности и монопольного поведения. Потому что, когда люди заключали договоры, все были счастливы — цены низкие, никаких проблем. А когда люди уже “подсели” и отказались от возможных конкурентов или услуг государственной компании, то появилась возможность для недобросовестных действий. Я рекомендую инициативным гражданам организоваться и сделать обращение. Я готов переговорить с руководством “Ростелекома”, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить государственными услугами наших граждан», — сказал Сергей Носов в эфире «Тагил-ТВ».

Напомним, сам провайдер объяснил резкое повышение тарифа удорожанием платы за аренду столбов ЛЭП, принадлежащих АО «Облкоммунэнерго».

«В 2017 году мы получили уведомление о реорганизации ЗАО “Тагилэнергосети” — собственника опор (столбов) электропитания и присоединении его к АО “Облкоммунэнерго”. Результатом этого присоединения стало увеличение арендной платы за размещение линий связи на опорах в несколько раз и изменение условий договоров касательно расчёта размера платы: по новым условиям размер платы рассчитывается не в зависимости от протяжённости, а от количества задействованных опор, что также увеличило сумму арендных платежей. В связи с этим руководством ООО “Нижнетагильские компьютерные сети” принято решение: для абонентов, подключенных к сети интернет в частном секторе и в домах индивидуальной жилищной застройки на территории г. Нижний Тагил, с 01.01.2018 г. ввести дополнительный тарифный план “Аренда линий связи”. Услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой связи по передаче данных. Стоимость тарифа составляет 300 рублей в месяц», — говорится в уведомлении интернет-провайдера.

По словам местных жителей, повышение тарифов коснётся около трёх тысяч семей, проживающих в данном микрорайоне.