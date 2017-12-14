В спальном районе Нижнего Тагила интернет подорожает на 60%

Жителям посёлка Рудник им. III Интернационала придётся платить за интернет на 60% больше. Местный провайдер «Сети Тагила» объявил, что с нового года ежемесячная плата за пользование интернетом для абонентов в частном секторе вырастет с 500 до 800 рублей. Такое резкое повышение тарифа провайдер объяснил удорожанием платы за аренду столбов ЛЭП, принадлежащих АО «Облкоммунэнерго».

«В 2017 году мы получили уведомление о реорганизации ЗАО “Тагилэнергосети” — собственника опор (столбов) электропитания и присоединении его к АО “Облкоммунэнерго”. Результатом этого присоединения стало увеличение арендной платы за размещение линий связи на опорах в несколько раз и изменение условий договоров касательно расчёта размера платы: по новым условиям размер платы рассчитывается не в зависимости от протяжённости, а от количества задействованных опор, что также увеличило сумму арендных платежей. В связи с этим руководством ООО “Нижнетагильские компьютерные сети” принято решение: для абонентов, подключенных к сети интернет в частном секторе и в домах индивидуальной жилищной застройки на территории г. Нижний Тагил, с 01.01.2018 г. ввести дополнительный тарифный план “Аренда линий связи”. Услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой связи по передаче данных. Стоимость тарифа составляет 300 рублей в месяц», — говорится в уведомлении интернет-провайдера.

По словам местных жителей, этот вопрос коснётся около трёх тысяч семей, проживающих в данном микрорайоне.

«О том, что делать в таком случае, мнения у нас разделились, — говорит житель посёлка Сергей Ортиков. — Кто-то готов отказаться от интернета вообще, кто-то согласен платить и такие деньги — конкуренции же у нас здесь нет. Говорят, что местная управляющая компания “Мой дом” всячески препятствует тому, чтобы другие провайдеры обслуживали наш посёлок. Лично я пока не решил, как поступлю, но если потребуется, то буду собирать подписи и обращаться во все инстанции».

В электросетевой компании АН «Между строк» пояснили, что новая цена за аренду опор экономически обоснована.

«Обязанность нести затраты на размещение и содержание своих линий связи лежит исключительно на интернет-провайдере. И если он решает разместить их, используя чужое имущество, я имею в виду опоры “Облкоммунэнерго”, то оказать такую услугу безвозмездно мы просто не можем. Содержание и обслуживание опор, особенно в условиях двойной нагрузки на них (наличие линий связи интернет-провайдера), — это значительная статья затрат компании. Подчеркну, что изначально опоры ВЛ для этого не предназначены и наличие дополнительного оборудования на них, во-первых, затрудняет основную эксплуатацию, а во-вторых, повышает ответственность электросетевой компании. Соседство электропровода с линиями связи нередко приводит к замыканиям и отключениям, растёт износ самих опор, в итоге всё это сказывается на показателях качества и надёжности. Наши специалисты проводят ежемесячные обязательные работы на этом электрохозяйстве: выправку опор и траверс, замену штыревых изоляторов, проверку переходов и пересечений и т.д. Всё это дополнительные расходы на оплату труда и материалы. Условия договора с ООО “Нижнетагильские компьютерные сети” позволяют “Облкоммунэнерго” устанавливать на эти виды работ экономически целесообразный тариф, чтобы компенсировать свои затраты. Что мы и сделали. При заключении договора на 2018 год была применена единая ставка, которая используется во всех других территориях присутствия предприятия за размещение на наших опорах линий связи, — 375 рублей в месяц с подробной калькуляцией», — прокомментировал директор филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрей Яськин.

К моменту публикации материала руководство «Сетей Тагила» на запрос редакции не отреагировало. Представитель интернет-провайдера «Convex», которого, по словам жителей посёлка, не пускают в этот район, также отказался от комментария.