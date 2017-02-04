Сергей Носов готовит заявку для признания Нижнего Тагила территорией опережающего развития

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов утвердил состав рабочей группы по подготовке заявки для создания в городе территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Как следует из постановления мэра, документы должны быть подготовлены до 1 июля. В состав рабочей группы вошёл сам Сергей Носов, его заместители и руководители управлений администрации.

Также к работе над заявкой привлечены специалисты тагильских предприятий, в частности директор по финансам и экономике ОАО «ВГОК» Андрей Андриянов и начальник управления по инвестиционной деятельности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Спирин.

Право претендовать на статус ТОРа Нижний Тагил получил с 1 января в соответствии с федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития», напоминает Znak.com. Это позволит администрации устанавливать особый режим налогообложения для резидентов территории, что, как ожидается, поспособствует повышению инвестиционной привлекательности города. ТОР – это своего рода особая экономическая зона, где действуют налоговые преференции, упрощённые административные процедуры и другие привилегии для ведения бизнеса.

В прошлом году статус территории опережающего развития получил Краснотурьинск. Заявка Новоуральска должна быть рассмотрена в ближайшее время. В конце 2016 года правительство РФ утвердило паспорт проекта «Комплексное развитие моногородов», призванного снизить зависимость муниципалитетов от работы градообразующих предприятий. Бюджет проекта на 2017-2018 годы составит 11,2 миллиарда рублей с учётом софинансирования регионов и муниципалитетов. Проект предусматривает создание в 100 моногородах территорий опережающего развития.

Агентство новостей «Между строк»