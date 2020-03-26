Сенатора Совета Федерации госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать телеведущей Ксении Собчак и сенатора от Тувы Людмилу Нарусову доставили в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус, пишут «Аргументы недели».

«Женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медпомощью, уже оттуда её увезли в Коммунарку. В данный момент Нарусова лежит в палате на 3-м этаже клиники», — сообщает издание.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко пояснил, что Нарусова не присутствовала вчера на пленарном заседании. По его данным, она решила самоизолироваться, поскольку контактировала с людьми, приехавшими из-за границы. Уточняется, что у Нарусовой взяли мазки, проверяют наличие коронавируса.

Ранее сообщалось, что в реанимации Коммунарки находится артист Лев Лещенко, который накануне попал в больницу с подозрением на коронавирус: его перевели из-за проблем с дыханием, но состояние удалось стабилизировать. В настоящий момент в России коронавирусом болеют 667 человек, 36 выздоровели. По данным оперштаба по коронавирусу, погибли трое. В связи с пандемией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты.

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