Семье погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика вручили орден Мужества

В Хабаровске 23 ноября вручили орден Мужества родителям погибшего при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» мальчика. Алексея Мартыненко наградили посмертно за то, что он пытался спасти других детей.

«Награду родителям юного героя по поручению председателя СК РФ вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других», — цитирует ТАСС сообщение СК РФ.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ о представлении к госнаграде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в лагере «Холдоми» 23 июля. Мальчика представили к награде за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

«Достойный поступок Алёши заслуживает высшей нравственной оценки. Такие ребята — пример для будущего поколения, настоящие патриоты, неравнодушные, способные в трудную минуту подставить плечо, протянуть руку помощи. Память о его подвиге будет жить вечно», — добавили в СК.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля. Полностью сгорело 20 из 26 палаток. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице от ожогов.