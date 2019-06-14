Сегодня в Нижнем Тагиле снимут введённый из-за взрыва в пятиэтажке режим ЧС

Сегодня, 14 июня, в Нижнем Тагиле снимут режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен после взрыва в пятиэтажке на ГГМ. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии. Соответствующий документ уже подписал мэр Владислав Пинаев. Режим ЧС перестанет действовать с 20:00 часов. В администрации отметили, что такое решение было принято в связи с окончанием аварийно-спасательных работ в 42-м многоквартирном доме на Черноисточинском шоссе, где и произошла трагедия.

Ранее начались работы по восстановлению повреждённого здания. До конца июня в доме установят 28 новых окон и 10 дверей. Строители смонтируют коммунальные сети газо- и водоснабжения, электропроводку, восстановят контур здания. После этого в нескольких квартирах сделают косметический ремонт. На все работы планируется потратить около 7 млн рублей. Вовремя введённый режим ЧС позволил оперативно выделить деньги на восстановление дома без проведения торгов.

Напомним, ЧП случилось 10 июня около 19 часов. 27-летнего хозяина квартиры на четвёртом этаже взрывной волной выбросило из окна. В тяжёлом состоянии с ожогами и переломами он был госпитализирован. На следующее утро мужчина скончался в реанимации ЦГБ № 2 Нижнего Тагила. По данным нескольких источников АН «Между строк», погибший страдал шизофренией и состоял на учёте. Сейчас обстоятельства ЧП выясняют прокуратура и Следственный комитет.