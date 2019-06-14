В Нижнем Тагиле на ремонт повреждённого от взрыва дома потратят 7 млн рублей

В Нижнем Тагиле начались работы по восстановлению пятиэтажки на Черноисточинском шоссе, где вечером 10 июня произошёл взрыв. Уже составлен график ремонтных работ. До конца июня в повреждённом от взрыва доме установят 28 новых окон и 10 дверей, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Строители смонтируют коммунальные сети газо- и водоснабжения, электропроводку, восстановят контур здания. После этого в нескольких квартирах сделают косметический ремонт. На все работы планируется потратить около 7 млн рублей. В городе ранее был введён режим ЧС, это позволит оперативно выделять деньги на восстановление без проведения торгов.

Жильцам повреждённого подъезда пока не разрешают заселяться, есть опасность обрушения. Мэр Владислав Пинаев планирует регулярно встречаться с ними. 11 июня он рассказал пострадавшим тагильчанам о мерах по ликвидации последствий происшествия. Им также было предложено осмотреть комнаты в общежитии (манёвренный фонд муниципалитета). Пока ни один из жителей седьмого подъезда не воспользовался данным предложением.

Напомним, ЧП произошло 10 июня около 19 часов в пятиэтажном доме по адресу Черноисточинское шоссе, 42. 27-летнего хозяина квартиры на четвёртом этаже взрывной волной выбросило из окна. В тяжёлом состоянии с ожогами и переломами он был госпитализирован. На следующее утро мужчина скончался в реанимации ЦГБ № 2 Нижнего Тагила. По данным нескольких источников АН «Между строк», погибший страдал шизофренией и состоял на учёте. Обстоятельства ЧП выясняют прокуратура и Следственный комитет.