Пострадали коммуникации и лестничное перекрытие, есть трещины в несущих стенах. В Нижнем Тагиле специалисты обследовали дом после взрыва

Созданная после взрыва в пятиэтажке рабочая комиссия, в которую вошли в том числе сотрудники «Тагилгражданпроекта» и Службы заказчика городского хозяйства, провела осмотр пострадавшего дома на Гальянке. О результатах специалисты доложили главе города на совещании оперативного штаба.

«Повреждены коммуникации, внутренние помещения, лоджии, дверные проёмы, имеются сквозные трещины в несущих стенах, отошло лестничное перекрытие», — рассказал на оперативном штабе в мэрии директор «Тагилгражданпроекта» Евгений Малекин.

Для подготовки проекта для восстановления здания необходимо около двух недель, отметил директор «Тагилгражданпроекта».

По данным чиновников, необходимо расселить 12 квартир из пострадавшего подъезда, однако пока заявление ни от одного жильца не поступило. На подъездах дома развешаны объявления, где указаны все контактные данные для обращения жителей. Глава районной администрации Геннадий Мальцев координирует работу по обеспечению пострадавших необходимой одеждой и вещами первой необходимости.

Сегодня стало известно, что во время взрыва в одной из квартир находился ребёнок, у которого на фоне сильного испуга началось заикание. Сейчас с ним работает психолог. Управление образования решило проблему с документами другого ребёнка — он сдаёт экзамены, но паспорт остался в квартире.

Напомним, ЧП произошло 10 июня около 19 часов в пятиэтажном доме по адресу Черноисточинское шоссе, 42. 27-летнего хозяина квартиры на четвёртом этаже взрывной волной выбросило из окна. В тяжёлом состоянии с ожогами и переломами он был госпитализирован. Сегодня рано утром мужчина скончался в реанимации ЦГБ № 2 Нижнего Тагила. По данным нескольких источников АН «Между строк», погибший страдал шизофренией и состоял на учёте.

Жильцам пострадавшего подъезда пока не разрешают заселяться, есть опасность обрушения подъезда. Людям предложены комнаты в общежитии.

В городе ранее был введён режим ЧС, это позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов.

Обстоятельства ЧП сейчас выясняет прокуратура и Следственный комитет.