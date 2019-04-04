Счётная палата сообщила о планах проверить ЦБ, ВТБ и «Роскосмос» до конца 2019 года

Счётная палата опубликовала перечень запланированных на 2019 год проверок, пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, ведомство намерено провести 284 контрольных и 73 экспертно-аналитических мероприятия: в частности, аудиторы планируют проверить счета и операции Сбербанка, провести комплексную проверку банка ВТБ, проанализировать эффективность инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионным фондом, НПФ «Будущее» и НПФ ВТБ.

«В текущем году особое внимание будет уделено контролю за реализацией нацпроектов и достижением наццелей, обозначенных в майском указе президента. В частности, речь идёт об анализе создания цифровой образовательной среды в сфере общего образования, анализе влияния мероприятий федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на снижение смертности от новообразований», — говорится в сообщении Счётной палаты.

Проверки использования бюджетных средств также коснутся «Роскосмоса» и его дочерних предприятий, расходов на оснащение армии в рамках государственной программы вооружения. Будет проанализировано распределение Росимуществом прибыли по предприятиям, проведён анализ неналоговых платежей, в то же время будет дана оценка эффективности использования средств Фонда национального благосостояния.

При этом проверки эффективности расходования бюджетных средств госкорпорациями, работающими в нефтегазовой сфере, на 2019 год не запланированы. Отмечается, что в план могут вноситься изменения, перечень будет ежемесячно обновляться. Некоторые проверки уже завершены, частично результаты уже опубликованы.