Счётная палата обнаружила в России 62 тысячи незаконченных строек. На них потратили 4 трлн рублей

Счётная палата обнаружила в России 62,6 тысячи незаконченных строек, на которые к началу 2019 года потратили 4,048 триллиона рублей из бюджета, сообщается на сайте ведомства.

Среди недостроенных объектов - детские сады, школы, университетские корпуса, транспортные и коммунальные сооружения. При этом на объекты, строительство которых приостановлено или законсервировано (их более 4 тысяч), потратили 260 миллиардов рублей. Больше всего незаконченных строек в Московской области (на них потратили 79,73 миллиарда рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (70,2 миллиарда рублей).

Всего в ведении региональных властей находятся 58 тысяч недостроенных зданий, на которые ушло 2,9 триллиона рублей. Ещё 1,157 триллиона рублей (с учетом текущего строительства) вложили в неоконченные стройки федеральных органов власти и 26 главных распорядителей бюджетных средств.

Ранее глава СП Алексей Кудрин заявил о необходимости «расчистки» незавершённого строительства. Он указал, что при наличии недостроенных зданий правительство выделяет деньги на новые.