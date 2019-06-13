Счётная палата нашла в госзакупках за 2018 год нарушения на 300 миллиардов рублей

Счётная палата подсчитала, что при госзакупках за 2018 год было допущено более двух тысяч нарушений на общую сумму 293,7 миллиарда рублей, говорится в отчёте ведомства.

Отмечается, что число нарушений увеличилось с прошлого года, а ущерб от них вырос в 2,8 раза.

В отчёте говорится, что на совершенствование системы госзакупок тратят много средств, но значительных изменений не происходит: конкуренция за их выполнение остаётся низкой, как и экономия бюджетных средств.

В Счётной палате подсчитали, что закупки на 7 триллионов рублей (14,2% от всех) достались одному поставщику. Выросло и число оснований для заключения контракта с одним поставщиком — в частности, у компаний «Роснефть» и «Аэрофлот». Участников торгов в целом мало: на госзаказ в среднем претендуют 3 поставщика, на закупки госкомпаний — 1,56.

Всего за прошлый год, по данным Счётной палаты, были открыты государственные и корпоративные закупки на сумму 31,9 триллиона рублей.