Общество

Сбежавшую из кареты скорой помощи тагильчанку нашли в Алапаевском районе

17.10.2023 10:57
Сбежавшую из кареты скорой помощи тагильчанку нашли в Алапаевском районе

Полиция Нижнего Тагила нашла пропавшую 11 октября Ольгу Кабакову, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе городского МВД. 

Женщину нашли в Алапаевском район, откуда она родом. Сейчас за ней выехали полицейские, после её доставят в специализированное медучреждение для оказания квалифицированной помощи.

Напомним, что 47-летняя тагильчанка, будучи в неадекватном состоянии, сбежала из машины скорой помощи, которая перевозила её из психиатрической больницы в инфекционную на обследование.

 

Фото: поисковый отряд «Скорпион»
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