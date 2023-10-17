Сбежавшую из кареты скорой помощи тагильчанку нашли в Алапаевском районе

Полиция Нижнего Тагила нашла пропавшую 11 октября Ольгу Кабакову, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе городского МВД.

Женщину нашли в Алапаевском район, откуда она родом. Сейчас за ней выехали полицейские, после её доставят в специализированное медучреждение для оказания квалифицированной помощи.

Напомним, что 47-летняя тагильчанка, будучи в неадекватном состоянии, сбежала из машины скорой помощи, которая перевозила её из психиатрической больницы в инфекционную на обследование.