В Нижнем Тагиле разыскивается 47-летняя женщина, сбежавшая из машины скорой помощи

В Нижнем Тагиле разыскивается 47-летняя Ольга Кабакова. 11 октября женщина сбежала из машины скорой помощи в неадекватном состоянии. Сначала странное поведение тагильчанки, сидящей на лавке на улице Жуковского, заметили сотрудники ППС. Бригада скорой помощи госпитализировала женщину в психиатрическую поликлинику. Позже карета скорой помощи привезла горожанку на обследование в инфекционную больницу, откуда пациентка самовольно сбежала от экипажа скорой. О побеге медработники сразу сообщили в полицию.

По информации правоохранителей, женщина имеет худощавое телосложение, рост 170 см, цвет волос тёмный. На момент побега была одета в чёрную куртку, красный халат-сорочку с принтом, чёрные колготки и белые тапочки.

Если вы обладаете информацией о пропавшей, просим сообщить в отдел полиции № 18 по телефонам 8 (3435) 47-71-02 или 02 либо связаться с координатором поискового отряда «Скорпион» по номеру телефона 8-904-172-05-95.