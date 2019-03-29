Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мёртвым

Военнослужащего, который самовольно покинул военную часть под Ржевом, нашли мёртвым, со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа пишет «Интерфакс».

«Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нём обнаружены оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Позднее в пресс-службе Западного военного округа подтвердили, что наиболее вероятной причиной смерти военнослужащего является самоубийство.

Напомним, 29 марта военнослужащий одного из соединений Западного военного округа, дислоцированного в районе города Ржев, самовольно покинул территорию воинской части с оружием.