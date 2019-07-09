Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito, со ссылкой на источники пишет The Bell. При этом регулятор намерен расторгнуть соглашение с «Яндексом», которое предполагало создание российского аналога Amazon.

The Bell не удалось выяснить, в какой стадии находятся переговоры Сбербанка по покупке новых активов — все стороны отказались комментировать этот вопрос, но факт переговоров никто не опровергал. Как отмечает издание, Avito полностью контролируется южноафриканским фондом Naspers, который вряд ли захочет его продавать. Крупнейшие акционеры Ozon — фонды Baring Vostok и АФК «Система» Владимира Евтушенкова, который, как сообщает источник, также не заинтересован в его продаже.

По данным собеседников издания, Сбербанк и «Яндекс» уже предложили друг другу концепции «развода», так как они недовольны совместным партнёрством в онлайн-ритейле. При этом окончательное решение о прекращении бизнеса пока не принято.

Компании начали обсуждать возможность расторжения партнерства ещё год назад — в частности, Сбербанк не был доволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI, а также пытался получить больше контроля в операционной деятельности, что вызвало недовольство «Яндекса». Кроме того, банк настаивал на том, чтобы все платежи шли через него, хотя другие банки предлагали лучшие условия.