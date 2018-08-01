Сбербанк начал выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Тагилбанка»

Уральский банк Сбербанка начал принимать заявления на страховые выплаты от вкладчиков лишённого лицензии «Тагилбанка». Для подачи заявления на возмещение необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

Получить деньги клиенты могут в 18 офисах банка в Нижнем Тагиле, а всего по Свердловской области заявления от вкладчиков «Тагилбанка» принимают 88 отделений Сбербанка.

Ранее Сбербанк выиграл конкурс среди банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Тагилбанк». Получить возмещение вкладчики могут до завершения процедуры банкротства банка. Выплаты производятся в течение трёх дней со дня предоставления клиентом необходимых документов — заявления и документа, удостоверяющего личность, по которому открывался банковский вклад.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая капитализированные на дату наступления страхового случая проценты по вкладам (счетам), но в том случае, если общая сумма вкладов составляла не более 1,4 млн рублей.

Выплата производится в рублях — наличными или путём перечисления денежных средств на счёт в другом банке по желанию вкладчика. В случае, если вклад был размещён в иностранной валюте, сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на 20 июля 2018 года.

Страховое возмещение индивидуальным предпринимателям будет выплачиваться в двух отделениях — по ул. Куйбышева, 67 в Екатеринбурге и ул. Ломоносова, 49 в Нижнем Тагиле.

Напомним, 20 июля Центробанк отозвал лицензию у «Тагилбанка», мотивировав свои действия «неисполнением федеральных законов, а также нормативных актов Банка России» и «наличием реальной угрозы кредиторам и вкладчикам». Крупнейший акционер «Тагилбанка» Алексей Чеканов заявил, что причиной отзыва лицензии у кредитной организации стала государственная политика, направленная на сокращение числа банков.