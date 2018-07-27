Вкладчики лишившегося лицензии «Тагилбанка» получат деньги через Сбербанк

Страховое возмещение вкладчикам «Тагилбанка» будет выплачено через Сбербанк, сообщает департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Напомним, неделю назад, 20 июля, Центробанк отозвал лицензию «Тагилбанка» из-за «неисполнения федеральных законов, а также нормативных актов Банка России» и «наличия реальной угрозы кредиторам и вкладчикам».

«Приём Агентством заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО “Тагилбанк” начнутся через ПАО Сбербанк с 1 августа 2018 года. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений будет размещено 31 июля 2018 года на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru) и 1 августа 2018 года в ”Областной газете”», — сообщает АСВ.

«Тагилбанк» является участником системы страхования вкладов. Все вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право на получение 100-процентного возмещения суммы всех счетов (вкладов), но не более 1,4 млн рублей. Возмещение средств юридических лиц, а также сумм, превышающих или не подпадающих под страховую выплату, будет осуществляться в процессе ликвидации банка.