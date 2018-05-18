«Саратовские авиалинии» заявили о возможном закрытии единственного аэропорта в регионе

«Саратовские авиалинии» в случае принятия окончательного решения о прекращении работы авиакомпании могут закрыть единственный в Саратовской области аэропорт, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора авиаперевозчика Михаил Герасименко.

«В случае закрытия компании у предприятия не будет денежных средств для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт», — сказал он.

Аэропорт Центральный в Саратове используется для выполнения рейсов по территории России и зарубежья. В 2016 году его общий пассажиропоток составил более 433 тысяч человек.

Отмечается, что в Саратовской области рядом с селом Сабуровка строится новый аэропорт «Гагарин». Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что он, предположительно, будет открыт 12 апреля 2019 года.

Ранее руководство «Саратовских авиалиний» решило остановить деятельность компании с 31 мая, об этом было объявлено после того, как авиакомпания получила письмо от главы управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж билетов с 30 мая.

Напомним, в феврале самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье. В результате погиб 71 человек, в том числе шесть членов экипажа.