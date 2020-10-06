Санаторий «Руш» не вернётся в штатный режим работы из-за роста числа заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле

Санаторий «Руш» пока не будет возвращаться в штатный режим работы из-за большого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, пишет ИА «Все новости».

Напомним, пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 стали перевозить в санаторий «Руш» с конца мая. Для этих целей в медучреждении было подготовлено 205 коек. В конце сентября сообщалось, что коечный фонд учреждения заполнен уже на 95%. Сейчас не хватает мест также в инфекционной больнице и ЦГБ № 1. Поэтому многих пациентов госпитализируют в Сысерть, за 180 км от Нижнего Тагила. За последние два дня туда увезли уже более 30 больных коронавирусом. Из-за стремительного распространения новой инфекции, гриппа и ОРВИ количество так называемых инфекционных бригад скорой помощи увеличили до 10.

В городах Свердловской области за прошедшие сутки обнаружено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, только в Нижнем Тагиле — 21.