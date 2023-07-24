«Самое сложное в импортозамещении — достичь того же качества, что у конкурентов». В компании «Сервисавтоматика» рассказали о перспективах освоения российского рынка

В нынешней экономической ситуации, связанной с санкциями, уходом из страны иностранных компаний и разрывом логитсических цепочек, особую актуальность приобретает вопрос замещения на российском рынке зарубежных товаров и технологий отечественными. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с руководителем отдела сбыта компании «Сервисавтоматика» (Нижний Тагил) и выяснили, как на предприятии оценивают перспективы освоения российского рынка.

В 2014 году в компании открыли цех по производству импортозамещающей шкафной продукции под брендом «BOXCA». Шкафная продукция — это металлические оболочки под электрооборудование, которое устанавливается на крупных предприятиях любого вида деятельности (металлургических, машиностроительных и других). В этих распределительных оболочках находятся автоматы-выключатели и силовые источники.

В 2014 году руководство АО «Сервисавтоматика» провело анализ рынка и собственного производства, чтобы понять, какой продукт востребован на рынке. Выяснилось, что большая часть шкафной продукции привозилась из Германии и других стран Европейского союза, тогда как российских шкафов на рынке было очень мало и они были низкого качества. В тот момент и решили, что надо создать собственное, отечественное производство.

На предприятии действует несколько цехов различного профиля, основные — цех производства шкафов и цех металлоподготовки. Резка листов металла делается на станке с координатно-пробивным прессом.

После вырубки детали проверяются и отправляются на следующий координатно-пробивной пресс для гибки либо передаются на упаковку, если это уже конечный продукт. Оператор станка выбирает необходимую программу под изделие. Благодаря этому аппарат загибает лист под тем углом, который требуется для создания детали.

Что же касается сварочных работ, всё зависит от размера итогового изделия. Маленькие навесные шкафчики и коробки отправляются на сварку роботом, в то время как большие каркасные шкафы собираются на кондукторах и варятся вручную.

Робот для сварки

«Одной из трудностей в импортозамещении является планка качества, которую необходимо достичь. Наша продукция должна быть как минимум на одном уровне с импортными игроками рынка», — рассказывает руководитель отдела сбыта Анатолий Чигвинцев.



Руководитель отдела сбыта Анатолий Чигвинцев



С выходом на рынок, по словам Анатолия, никаких проблем не было, даже в то время, когда импортные гиганты ещё поставляли свою продукцию в Россию. Отгрузки происходят во все части страны и за её пределы. Одна из партий оболочек недавно была отправлена в Казахстан.

«Сейчас у нас производство загружено примерно на 80%. Хотелось бы больше, конечно. Спрос продолжает расти, плюс мы планируем расширяться», — делится Анатолий.

В месяц на производстве собирают около 300 навесных шкафов и 250–300 больших каркасных, а также большое количество комплектующих. По словам Чигвинцева, такие цифры для производства АО «Сервисавтоматика» считаются большими, но на предприятии вполне способны производить ещё больше.

При растущем спросе и производстве чувствуется нехватка кадров. Сильной текучки нет, но подобрать хорошего специалиста достаточно сложно. На самом производстве всех пришедших на работу обучают, «Сервисавтоматика» с радостью принимает выпускников колледжей, помогая им подстроиться под специфику компании и работать с комфортом.

Предприятие выпускает не только пустые оболочки. На производстве есть собственный электроцех, в котором происходит сборка и отладка электроники, а также специальная лаборатория, которая проверяет безопасность электрооборудования и его сборки. Тем не менее спрос выше именно на пустые оболочки.

«У каждого заказчика свои требования по наполнению шкафного оборудования. Оболочка куда более универсальна, чем уже собранный шкаф, поэтому и спрос на оболочки выше. Заказчики просто наполняют её под свои запросы», — рассказывает Анатолий.

На смене в основном цехе работают 15 человек, общий штат цеха — 37 рабочих. Одна рабочая смена длится 8 часов, с 07:45 до 16:45, плюс обед и перерывы. Ночные смены пока не вводятся, но, по словам Анатолия, было время, когда третья рабочая смена существовала из-за высокой нагрузки на производство. Всего же на предприятии трудятся около 250 человек.

«На складе держится минимальный резерв, 5–10 изделий, чтобы мгновенно отгрузить небольшую партию шкафов и комплектующих для ускорения сборки. В основном работа ведётся под заказ», — говорит Анатолий Чигвинцев.

Перед окраской каждое изделие или деталь тщательно проверяют. После детали обрабатывают и обезжиривают, затем развешивают перед камерой нанесения покрытия. В ней происходит напыление порошка на поверхность, а после изделие направляется в камеру полимеризации. Порошковая краска спекается с поверхностью и получается износостойкое покрытие, которому не страшны механические и атмосферные повреждения.

«Во время производства мы стараемся максимально уйти от ручного труда. У нас три станка с ЧПУ, сварочный робот, установка по нанесению и уплотнению и станок по изготовлению упаковки. Картон нарезают не работники, а машина, что упрощает процесс и делает его точнее и быстрее», — отмечает Анатолий.

У «Сервисавтоматики» также имеется станок по нанесению литого полиуретанового уплотнения. Оно наносится на изделие координатно, согласно прописанной оператором программе. Изготовление полиуретановой смеси происходит в результате смешивания нескольких видов полиуретана. Таким образом получается крепкий износостойкий состав.

«В отделе сборки и комплектации сотрудники собирают детали в двух форматах. Некоторые комплектующие продаются отдельно, поэтому каждая деталь упаковывается индивидуально и маркируется. Шкафы же продаются комплектом, и метод упаковки отличается», — рассказывает руководитель отдела сбыта.

После начинается последний этап производства. Укомплектованный продукт погружается на паллеты, и происходит погрузка в машины для доставки заказчикам. По Свердловской области доставка производится на автомобилях компании, а по России перевозками занимаются специализированные транспортные предприятия.

Продукция АО «Сервисавтоматика» проходит весь необходимый контроль на каждом этапе производства и имеет сертификацию.

«Ежемесячно мы отгружаем товара на 20 миллионов рублей. Сложно сказать, что именно преобладает в продажах, потому что каждый месяц разные запросы», — говорит Анатолий Чигвинцев.

Предприятие «Сервисавтоматика» планирует расширять свои производственные мощности, а также открыто для работы с физическими лицами и всегда готово выполнить индивидуальный заказ. Клиенту достаточно предложить идею или эскиз заводу-изготовителю, а всё остальное специалисты предприятия сделают сами.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес», начатый в прошлом году. С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».