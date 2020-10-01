С сайта телеканала «Россия» удалили сюжет, в котором историка Юрия Дмитриева назвали педофилом

С сайта телеканала «Россия» удалили сюжет программы «Вести. Дежурная часть», в котором главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева назвали «педофилом, сломавшим жизнь ребёнку», пишет «Медуза».

26 сентября на телеканале «Россия» вышел репортаж, в котором показали обнажённые фотографии приёмной дочери историка, взятые из материалов уголовного дела.

«Интернет кипит от возмущения. Пользователи называют "безобразием" приговор в три с половиной года лишения свободы педофилу, сломавшему жизнь ребёнку, так, как будто он мелкий хулиган», — говорилось в сюжете.

Сейчас на странице сюжета говорится об отсутствии «запрашиваемого документа», при этом копия страницы сохранилась в кэше Google, а выпуск программы остался доступен на YouTube телеканала.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии увеличил приговор Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии. Согласно предыдущему решению суда, он должен был выйти на свободу в ноябре этого года. В Кремле пообещали «более внимательно ознакомиться» с делом Дмитриева.

Дело в отношении историка рассматривалось во второй раз — ранее историка оправдали по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия, однако признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. «Мемориал» признал Дмитриева политзаключённым.