Верховный суд Карелии ужесточил приговор историку Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии

Верховный суд Карелии приговорил историка Юрия Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима, со ссылкой на адвоката приёмной дочери Дмитриева Игоря Перова пишет «Медиазона».

Как сообщил адвокат, по статье о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК), по которой суд первой инстанции назначил Дмитриеву 3,5 года колонии, теперь историку назначено 13 лет колонии строгого режима. По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд.

Апелляции подали защита, гособвинение и адвокат потерпевшей девочки. Весь процесс проходил в закрытом режиме. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев на суде не присутствовал — в заседании участвовал адвокат по назначению Артём Черкасов. Ужесточить наказание Дмитриеву до 13 лет колонии требовала сторона обвинения; защита, которая также обжаловала приговор, вынесенный первой инстанцией, настаивала на оправдании историка.

Ранее, в июле, Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии. По информации «Новой газеты», Дмитриева обвиняли в том, что он несколько раз касался паха своей восьмилетней приёмной девочки. Подсудимый объяснял, что проверял сухость белья, так как дочь болела энурезом, а также предъявлял суду выписки из больницы, подтверждающие, что она лечилась от заболевания. Приговор Петрозаводского городского суда, назначившего Дмитриеву наказание в виде 3,5 лет колонии, предполагал, что историк выйдет на свободу в ноябре.

Ранее, в 2016 году, его обвиняли в изготовлении детской порнографии (пункт «в» части 2 статьи 242.2 УК) и развратных действиях (статья 135 УК) в отношении несовершеннолетней приёмной дочери, в апреле 2018 года суд оправдал историка по этим статьям и назначил ему 2,5 года ограничения свободы за незаконное хранение оружия (статья 222 УК).

Юрий Дмитриев известен исследованиями массовых захоронений времён Большого террора и основанием мемориального комплекса «Сандормох» в Карелии.