Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к трём с половиной годам колонии

Карельского историка Юрия Дмитриева приговорили к трём с половиной годам колонии, со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева пишет РИА Новости. Также информация об этом опубликована на сайте Петрозаводского городского суда.

Дмитриева оправдали по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия, но признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. По словам адвоката, с учётом срока заключения в СИЗО он может выйти на свободу в ноябре. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии. Сам Дмитриев не признал вину.

Ранее, в 2016 году, его обвинили в изготовлении детской порнографии (пункт «в» части 2 статьи 242.2 УК) и развратных действиях (статья 135 УК) в отношении несовершеннолетней приёмной дочери, в апреле 2018 года суд оправдал историка по этим статьям и назначил ему 2,5 года ограничения свободы за незаконное хранение оружия (статья 222 УК).

Вскоре дело отправили на новое рассмотрение, в отношении Дмитриева возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт «б» части 4 статьи 132 УК).

Дмитриев — глава карельского отделения исторического общества «Мемориал», обнаруживший массовое захоронение жертв репрессий в урочище Сандармох.

В октябре 2019 года более 200 деятелей культуры и науки, правозащитников, политиков и журналистов подписали заявление в его поддержку. В июне 2020 года ещё одно обращение в поддержку историка направили комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятовичу, его подписали лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер и Светлана Алексиевич.