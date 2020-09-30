«Мемориал» обжалует ужесточение приговора историку Юрию Дмитриеву в ЕСПЧ

Правозащитный центр «Мемориал» обжалует в Европейском суде по правам человека решение Верховного суда Карелии, ужесточившего приговор историку и главе карельского отделения центра Юрию Дмитриеву, пишет «Интерфакс».

По словам председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, жалоба будет направлена с согласия Дмитриева. Орлов также назвал неправовым решение Верховного суда, поскольку Дмитриев отказался от назначенного ему адвоката.

«Дмитриев был лишён полноценной адвокатской защиты. Его адвокат Виктор Ануфриев целиком и полностью был погружён, всё досконально знал. И вот новый человек, не знающий. Дмитриев выразил несогласие, с ним не посчитались. На мой взгляд, это абсолютное основание для отмены этого незаконного по сути дела приговора. Это месть тем, кто его защищал, плевок в сторону всей общественности, которая защищала Дмитриева. Месть той системы, которая себя считает наследницей советской системы», — сказал Орлов.

Он также добавил, что «обвинения сфабрикованные, процесс абсолютно политически мотивированый».

Юрий Дмитриев известен как составитель книг памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930–1940-е годы, обнаруживший места массовых захоронений жертв сталинского террора в Сандармохе и Красном Бору, а после проведения там раскопок добившийся превращения братских могил в мемориальные комплексы.

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приёмной дочери, историк содержался под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. Следствие настаивало, что с 2008 по 2015 год Дмитриев фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнажённом виде и, используя эти снимки, изготавливал порнографические материалы. Сам историк говорил, что делал снимки дочери один раз в месяц, чтобы наблюдать за её физическим развитием, а после того, как девочка подросла, он перестал её фотографировать. В марте 2017 года ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. В 2018 году Дмитриева оправдали по делу, возбуждённому из-за снимков дочери, а по статье о хранении оружия назначили 2,5 года ограничения свободы.

Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили, затем историка арестовали по новому уголовному делу — о насильственных действиях сексуального характера. Дмитриева обвиняли в том, что он несколько раз касался промежности дочери; сам историк объяснял эти действия тем, что проверял сухость белья ребёнка, поскольку его дочь болела энурезом, что подтверждалось выписным эпикризом.

По данному делу Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы, вердикт был обжалован. При этом известные общественные деятели, историки, журналисты и правозащитники не раз подписывали коллективные обращения, заявляя о невиновности Дмитриева.

Накануне, 29 сентября, Верховный суд Карелии изменил историку приговор с 3,5 до 13 лет лишения свободы. По другим статьям, по которым ранее Дмитриев был оправдан, дела отправлены на пересмотр в Петрозаводский городской суд.