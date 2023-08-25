С подозреваемого в дезертирстве мобилизованного из посёлка под Нижним Тагилом сняли все обвинения

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своём Telegram-канале сообщил, что с мобилизованного из Горноуральского городского округа, подозреваемого в дезертирстве, сняты все обвинения. По словам парламентария, произошла бюрократическая ошибка, из-за которой участника СВО признали самовольно оставившим часть, хотя он продолжал служить в составе другой части.

«Случай не уникальный. Вместе с военными следователями подобные проблемы уже решали. Успешно. В этот раз тоже всё получилось. Ошибку исправили, головотяпам дали нагоняй, участнику СВО вернули честное имя и долг по денежному довольствию. Справедливо», — написал депутат.