Мобилизованного из посёлка под Нижним Тагилом обвиняют в дезертирстве 

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своём Telegram-канале сообщил, что мобилизованного из Горноуральского городского округа, который принимает участие в СВО, хотят признать дезертиром.

«Парень из Горноуральского городского округа отправился на СВО защищать рубежи нашей Родины. Молодец. В мае он получил отпуск — две недели счастья, во время которых у него родилась дочка. После отпуска его вместе с сослуживцами перевели в другую часть. Всё бы ничего, но военнослужащему не сообщили об этом решении. Ничего не подозревая, он продолжил служить на прежнем месте. Однако вскоре узнал, что объявлен СОЧем — самовольно оставившим часть. А это уголовная статья, невыплата денежного довольствия и пятно на репутации. Направил информацию в военную прокуратуру ЦВО. Будем разбираться. Надо возвращать бойцу честное имя. Чтобы дочка гордилась им», — написал депутат.