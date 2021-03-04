С начала 2021 года в мэрию Нижнего Тагила поступило 175 заявок на отлов бездомных собак

04.03.2021 15:09
По информации управления городского хозяйства мэрии Нижнего Тагила, с начала 2021 года от жителей города поступило 175 заявок на отлов собак без владельцев. Как уточнили АН «Между строк» в компании «Арсенал» (Красноуральск), которая занимается отловом бездомных животных, контракт с администрацией у них продлён до 31 марта.
В «Арсенале» также пояснили, что с момента заключения контракта в начале февраля из-за морозов они приезжали в Нижний Тагил на отлов всего три раза. По словам директора «Арсенала» Елены Саночкиной, её сотрудники отловили порядка 16 собак. Сейчас животные находятся в приюте в Красноуральске, после стерилизации их должны вернуть на прежнее место.
Сотрудники «Арсенала» отлавливают собак в Нижнем Тагиле
- Служба заказчика городского хозяйства заключила прямой договор на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в 2021 году. С 9 февраля на территории Нижнего Тагила этой деятельностью занимается ООО «Арсенал» из города Красноуральска. Срок документа — до конца марта 2021 года. За это время подрядчик за оказание услуг заработает 590 тысяч рублей.
- Ранее жители Нижнего Тагила возмутились жестокостью методов новой компании по отлову собак. На Красном Камне прохожие увидели лежащую на снегу парализованную собаку. По их словам, сотрудники службы отлова ООО «Арсенал» выстрелили в животное из специального ружья веществом, от которого оно стало биться в конвульсиях. Прокуратура Нижнего Тагила проверит новую компанию по отлову бездомных собак после этого инцидента.