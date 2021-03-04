С начала 2021 года в мэрию Нижнего Тагила поступило 175 заявок на отлов бездомных собак

По информации управления городского хозяйства мэрии Нижнего Тагила, с начала 2021 года от жителей города поступило 175 заявок на отлов собак без владельцев. Как уточнили АН «Между строк» в компании «Арсенал» (Красноуральск), которая занимается отловом бездомных животных, контракт с администрацией у них продлён до 31 марта.

В «Арсенале» также пояснили, что с момента заключения контракта в начале февраля из-за морозов они приезжали в Нижний Тагил на отлов всего три раза. По словам директора «Арсенала» Елены Саночкиной, её сотрудники отловили порядка 16 собак. Сейчас животные находятся в приюте в Красноуральске, после стерилизации их должны вернуть на прежнее место.

Сотрудники «Арсенала» отлавливают собак в Нижнем Тагиле