С начала 2020 года в тагильский центр «Мой бизнес» обратились за консультацией более 800 предпринимателей со всего Горнозаводского округа

Более 800 предпринимателей из Нижнего Тагила и других населённых пунктов Горнозаводского округа обратились в центр «Мой бизнес» за консультацией с начала 2020 года. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в ГЗО Сергей Федореев. Центр был открыт на проспекте Мира, 2а в августе 2019 года. Сегодня любой желающий может обратиться в организацию не только за материальной (займы и поручительства), но и информационной помощью.

«Просят помочь подготовить внешнеторговые контракты, когда в качестве второй стороны выступает партнёр другого государства. Наши специалисты также подсказывают, на какой режим налогообложения лучше перейти, помогают наладить контакты с нужными людьми. Есть предприниматели, которые звонят, чтобы рассказать, как им удалось решить ту или иную проблему. Фонд транслирует эти лайфхаки в массы. До карантина многие также использовали площади центра для проведения различных B2B-мероприятий. Сейчас они пустуют, как, впрочем, и здания многих других организаций, вынужденных закрыться после введения режима самоизоляции. Мы добиваемся расширения перечня видов деятельности, которые относят к наиболее пострадавшим из-за COVID-19», — рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

После введения режима самоизоляции фонд поддержки предпринимательства и его представительства не прекратили работу. Специалисты СОФПП всегда готовы оказать помощь бизнесменам в дистанционном режиме. Сергей Федореев практически ежедневно лично встречается с тагильскими предпринимателями, узнаёт, как им удаётся справляться с настигнувшим их кризисом, и предлагает возможные способы поддержки. Сегодня, например, он посетил производственный цех компании «Медиа Микс», которая занимается изготовлением вывесок и рекламных конструкций. В апреле выручка организации упала более чем на 90%. Тогда её директор Алексей Кузнецов решил минимизировать расходы и съехать из арендуемых на улице Газетной офисных помещений.

«Больше 10 лет мы арендовали офисные помещения на Газетной. Я решил объединить офис и производство под крышей одного здания на улице Носова. Переезд — это трезвое решение. За что мне сейчас платить арендную плату, за большой склад с мебелью? Все сотрудники, в том числе дизайнеры и менеджеры, пока работают удалённо. Когда режим самоизоляции закончится, они все будут работать здесь, мы сейчас как раз оборудуем для них большой отдельный лофтик. Во всём рабочем процессе у нас задействовано порядка 20 человек. Я ещё в марте всем честно сказал, что нас ждут не самые лёгкие времена, но советовал не впадать в уныние. Я подготовился, свёл всю экономику. Даже если наши двери заколотят досками, три месяца ещё у нас всё будет замечательно, никто не пропадёт», — отмечает Алексей Кузнецов.

В старое здание на улице Носова производство «Медиа Микс» переехало около 5 лет назад. Его было дешевле снести и на этом месте построить новый объект. Но столетний кирпич и балки в оконных проёмах с клеймами Демидовского завода покорили сердце тагильчанина, и он решил сохранить здание. Когда-то здесь располагалась лавка второго общества потребителей, или, попросту говоря, магазин. После того как объект сильно разрушился и «пришёл в уныние», на его месте построили большую базу для Всероссийского общества глухих. Сегодня «Медиа Микс» занимает небольшую часть этой базы. Приведение помещений в нормативное состояние обошлось предпринимателю в копеечку. При этом он постарался создать максимально комфортные условия для работы и отдыха своих сотрудников.

Алексей Кузнецов считает, что в текущей ситуации предпринимателям нужно с холодной головой оценивать ситуацию, не копить долги и лучше избавиться от арендных помещений, но сохранить команду.

«У нас кредитная нагрузка на данный момент практически отсутствует. Практически, потому что есть небольшие текущие платежи, которые нужно совершать. Многие сейчас обращаются в фонд за займами. Я всем сразу говорю: “Ребята, ни в коем случае не берите никаких кредитов ни для платежей за аренду, ни для раздачи зарплаты людям”. Это неправильно, всегда нужно трезво оценивать ситуацию, понимать, что делать дальше и как потом эти деньги отдавать. Не буду лукавить, я видел предложение от фонда про заём “Антикризисный”. Это классное предложение, супер. Но им можно воспользоваться только в одном единственном случае — если он поможет предпринимателю сбавить его существующую кредитную нагрузку. Не нужно держаться ни за какую аренду, ни за какие помещения, через полгода их вряд ли займёт кто-то другой. Бросайте всё, сохраните лучше свои деньги и своих людей», — говорит Алексей Кузнецов.

Пока продолжается режим самоизоляции, предприниматель ведёт переговоры с поставщиками и клиентами, анализирует экономическую ситуацию и планирует деятельность «Медиа Микса» на ближайшее будущее. От СОФПП он ждёт в первую очередь информационной поддержки. Сегодня Алексей Кузнецов передал руководителю центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергею Федорееву рекламную полиграфию, презентующую свою компанию, чтобы тот мог порекомендовать услуги «Медиа Микса» другим предпринимателям. Сейчас компания готова помочь другим бизнесменам, которые решат съехать из арендованных помещений, и снять вывеску за небольшую плату. Также Кузнецов попросил представителя фонда помочь ускорить процесс подведения газопровода к производственному цеху и проведения пусконаладочных работ, которых он ждёт уже три года.

Напомним, в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства разработали комплекс мер, которые помогают бизнесменам сохранить дело в разгар пандемии коронавируса. Тех предпринимателей, которые уже имеют кредиты, взятые в фонде, освободят на ближайшие три месяца от оплаты процентов. Самозанятые в мае смогут получить через СОФПП единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, почти каждый день на интернет-площадках фонда проводятся прямые эфиры. Во время них разъясняются новые требования Роспотребнадзора, вносимые в законодательство изменения, а также подробно рассказывается о новых видах поддержки.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».