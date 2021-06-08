С 1 июля тагильчане начнут платить за мусор больше

В Нижнем Тагиле и Северном АПО № 1 с 1 июля пройдёт индексация тарифа на обращение с ТКО, сообщает пресс-служба компании «Рифей». В компании отметили, что индексация проводится ежегодно в плановом режиме. Со следующего месяца тагильчане начнут платить за услуги по обращению с ТКО на 3,4% больше. Тагильчане, живущие в многоквартирных домах, будут отдавать за вывоз мусора 125,84 рубля с человека, в ИЖС — 141,48 рубля.

В первом квартале 2021 года на 56% был превышен норматив вывоза ТКО из Нижнего Тагила. Превышение норматива составило почти 101 тысячу кубических метров отходов. Таким образом, ежедневно в среднем каждый тагильчанин производит 8,8 литра отходов.

Ранее общественники проводили перезамеры ТКО в 14 муниципалитетах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле. В ходе замеров члены комиссии нашли многочисленные нарушения.

Многие тагильские общественники уверены, что нормативы накопления ТКО завышены, а жители города переплачивают за вывоз мусора. Но в феврале региональная энергетическая комиссия заявила, что тариф на вывоз мусора в Нижнем Тагиле и Свердловской области не изменится.