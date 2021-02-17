Региональная энергетическая комиссия заявила, что тариф на вывоз мусора в Нижнем Тагиле и Свердловской области не изменится

Вчера, 16 февраля, в эфире «Экорадио» лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва и адвокат Марат Ганиев обсуждали вместе с ведущей замеры ТКО в Нижнем Тагиле, а также решение Второго апелляционного суда о некорректности замеров при формировании норм накопления. Во время беседы в редакцию пришёл ответ РЭК на запрос журналистов ИА «Все новости». В нём говорится, что изменений единых тарифов после решения суда не произойдёт.
«Методические указания не предусматривают дифференциацию единых тарифов по видам занимаемых помещений, одинаковых как для потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, так и в индивидуальных жилых домах. В связи с вышеизложенным изменение единых тарифов, обусловленных решением Второго апелляционного суда, не произойдёт, так как единые тарифы не являются предметом исковых требований», — написано в письме от РЭК.
Адвокат пояснил, что в письме говорится о том, что тариф не был предметом рассмотрения в суде.
«Да, действительно, тариф, то есть стоимость услуги за единицу измерения, предметом рассмотрения не был. А вот норматив, то есть объём потребления, был. И мы оспорили объём потребления, а не цену услуги. То есть у них сейчас есть цена, но умножать её на потребление они не могут, поскольку потребление отменено, вот и всё. Они пишут, что тариф изменяться не будет», — объяснил адвокат Марат Ганиев.
- Апелляционный суд признал незаконными нормативы накопления ТКО в многоквартирных домах Нижнего Тагила.
- Замеры проводятся в 14 муниципалитетах Свердловской области. Полученные данные направят в РЭК, по ним проведут расчёты нормативов накопления отходов и тарифов по услуге «Обращение с ТКО» в регионе.
- Многие тагильские общественники уверены, что нормативы накопления ТКО завышены, а жители города переплачивают за вывоз мусора. Они надеются, что после перезамеров величина тарифа будет снижена.