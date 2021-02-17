Региональная энергетическая комиссия заявила, что тариф на вывоз мусора в Нижнем Тагиле и Свердловской области не изменится

Вчера, 16 февраля, в эфире «Экорадио» лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва и адвокат Марат Ганиев обсуждали вместе с ведущей замеры ТКО в Нижнем Тагиле, а также решение Второго апелляционного суда о некорректности замеров при формировании норм накопления. Во время беседы в редакцию пришёл ответ РЭК на запрос журналистов ИА «Все новости». В нём говорится, что изменений единых тарифов после решения суда не произойдёт.

«Методические указания не предусматривают дифференциацию единых тарифов по видам занимаемых помещений, одинаковых как для потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, так и в индивидуальных жилых домах. В связи с вышеизложенным изменение единых тарифов, обусловленных решением Второго апелляционного суда, не произойдёт, так как единые тарифы не являются предметом исковых требований», — написано в письме от РЭК.

Адвокат пояснил, что в письме говорится о том, что тариф не был предметом рассмотрения в суде.

«Да, действительно, тариф, то есть стоимость услуги за единицу измерения, предметом рассмотрения не был. А вот норматив, то есть объём потребления, был. И мы оспорили объём потребления, а не цену услуги. То есть у них сейчас есть цена, но умножать её на потребление они не могут, поскольку потребление отменено, вот и всё. Они пишут, что тариф изменяться не будет», — объяснил адвокат Марат Ганиев.