«Рифей»: Тагильчане намусорили на 56% больше норматива

В первом квартале 2021 года на 56% был превышен норматив вывоза ТКО из Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба компании «Рифей».

Квартальная статистика показала, что за первые три месяца 2021 года объём вывезенных из Нижнего Тагила ТКО составил почти 314 тысяч кубометров, из них 279 тысяч кубометров мусора поступило от жителей города. При этом согласно нормативу за первый квартал от тагильчан должно было поступить 178 тысяч кубометров мусора.

Превышение норматива составило почти 101 тысячу кубических метров отходов. Таким образом, ежедневно в среднем каждый тагильчанин производит 8,8 литра отходов.

Отмечается, что в учитываемый объём входит и крупногабаритный мусор. Он составляет около 10% от общего числа ТКО (старая мебель, окна и двери, строительный мусор).