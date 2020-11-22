Общественники зафиксировали многочисленные нарушения при перезамерах ТКО в Нижнем Тагиле и требуют отменить результаты

Члены комиссии по замерам накопления твёрдых коммунальных отходов нашли нарушения во время проверки мусорных баков в Нижнем Тагиле. Они направили в администрацию города заявление с требованием рассмотреть замечания и исправить их к следующим замерам.

Как рассказал член комиссии Андрей Волегов, всего в период с 18 октября по 8 ноября в Нижнем Тагиле общественники замерили больше 100 контейнерных площадок, и во многих из них обнаружили нарушения. Так, на Круговой-Авангардной в контейнерную площадку для индивидуально жилищного строительства, проезжающие автомобили подбрасывают мусор. А на контейнерную площадку на Черноисточинском шоссе, 29а, мусор выбрасывают жители соседних домов. В начале ноября общественники нашли 90 люминесцентных ламп в мусорном баке возле школы. Кроме того, в заявлении указано, что во многих баках обнаружены отходы фирм и компаний.

«Замеряться должны только твёрдые коммунальные отходы, соответственно производственные отходы, свойственные только предприятиям, вообще ни на каком объекте не могут замеряться», — говорится в документе.

Сейчас общественники ждут заседания комиссии и рассмотрения замечаний.