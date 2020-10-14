Общественники проконтролировали процесс новых замеров мусора в Нижнем Тагиле

С начала недели в Нижнем Тагиле специальная комиссия при администрации города ежедневно контролирует процесс перезамеров твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для дальней корректировки норм накопления. В рабочую группу вошли представители мэрии, городской думы, регоператора «Рифей», управляющих организаций и общественных экологических объединений.

Как рассказал АН «Между строк» руководитель региональной общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов-Князев, замеры делаются по правилам, утверждёнными правительством РФ и методическими рекомендациями Минстроя РФ.

В каждом районе утверждено несколько десятков точек, где проводятся замеры: это многоквартирные дома, гаражные кооперативы, социальные и культурные объекты, частный сектор. Всего объектами исследования станут 120 контейнерных площадок во всех районах города. На каждый район отводится по одной неделе.

«Есть вопросы к накопителям отходов. Например, вчера в контейнере у «Мегамарта» было обнаружено много картонных коробок даже не сложенных, из-за чего контейнер был абсолютно полным. Было и такое, что в контейнерах приходилось обнаруживать люминесцентные лампы (лампы с ртуть содержанием), что вывозить на полигон запрещено. Пришлось лампы выкладывать и предупреждать ответственного за контейнерную площадку, чтоб отдельно вывозили и сдавали на Ломоносова, 9, в пункт приема ртуть содержащих ламп. Ещё в двух местах накопления ТКО контейнеры оказались практически пустыми», - говорит общественник.

Сначала линейкой измеряется объём мусора в контейнере, а потом бак взвешивается с помощью автокрана и электронного безмена. После этого контейнер опустошается.

«В этот раз мы видим, что замеры действительно проводятся, но сейчас вопрос уже о качестве этих замеров, - говорит лидер ОД “Тагил за перемены” Надежда Журавлёва. - На этом моменте много вопросов, которые пока без ответа. Почему выбрали именно эти точки, почему не учитывают количество проживающих, почему одна из точек частного сектора выбрана у проезжей части, почему “Рифей” участвует в выборе объектов? Радует, что учли острый момент, а именно после каждого измерения мусор сразу вывозится, чего раньше не было, судя по документации первых замеров, проводимых в 2015-2017 годах».

Замеры проводятся в 14 муниципалитетах Свердловской области. Полученные данные направят в РЭК, по ним проведут расчёты нормативов накопления отходов и тарифов по услуге «Обращение с ТКО» в регионе.