В Нижнем Тагиле общественники нашли 90 люминесцентных ламп в мусорном баке возле школы

В Нижнем Тагиле в мусорном баке возле школы № 23 им. Ю. И. Батухтина общественники обнаружили 90 люминесцентных ламп. Как рассказал АН «Между строк» эколог Андрей Волегов, находку обнаружили во время замеров ТКО.

Так как люминесцентные лампы представляют опасность и могут взорваться, общественники извлекли их из контейнера и положили отдельно, вызвав сотрудников МЧС.

«Мы их обнаружили на Максима Горького, 28. Они лежали в большом бункере для крупногабаритных отходов, для строительного мусора. У нас нет предположений, откуда эти лампы. Мы вызвали МЧС, они передали в полицию, мы поняли, что это затянется, какой-нибудь житель подойдёт, выбросит даже картонную коробку, то лампы взорвутся, треснут и всё содержимое выйдет в окружающую среду. Чтобы этого не допустить, мы все эти лампы извлекли и положили рядом с контейнером аккуратно», — рассказал Андрей Волегов.

Сейчас, по словам эколога, проблема устранена, опасные лампы утилизировали. Андрей Волегов также добавил, что люминесцентные лампы содержат ртуть, поэтому их нужно утилизировать отдельно. Сделать это можно в специальном пункте приёма ртутьсодержащих отходов (РСО). В Нижнем Тагиле МБУ «Служба экологической безопасности» находится по адресу ул. Ломоносова, 7.