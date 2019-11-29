РЖД запустит «Ласточку» из Екатеринбурга до Тюмени и Перми

С 8 декабря «Российские железные дороги» запускают электрички «Ласточка» из Екатеринбурга до Перми и Тюмени. Стоимость проезда в направлении Екатеринбург — Пермь составит 1052 рубля, в направлении Екатеринбург — Тюмень — 938 рублей, говорится на сайте РЖД.

Из Перми «Ласточка» будет ехать чуть больше пяти часов с остановками Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Из Тюмени «Ласточка» будет ехать пять часов с остановками на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович.