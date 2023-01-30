РЖД заплатят более 220 тысяч рублей поскользнувшейся на перроне пассажирке

Свердловский областной суд взыскал с холдинга «Российские железные дороги» более 220 тысяч рублей в пользу поскользнувшейся на перроне пассажирки электропоезда. В декабре 2021 года женщина, выйдя из электрички на станции Гороблагодатская, упала на заснеженной посадочной платформе и сильно травмировалась. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи и отвезла женщину в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила. Там врачи поставили ей диагноз «перелом бедренной кости со смещением». Пациентка из-за травмы 10 дней находилась на стационарном лечении, затем длительное время восстанавливалась дома. Ей приходилось постоянно испытывать сильный физический и моральный дискомфорт, а из-за своего беспомощного состояния женщина не смогла попасть на похороны близкого человека. Кроме того, на время реабилитации после травмы пострадавшая была вынуждена прекратить лечение, связанное с имеющимся у неё хроническим заболеванием.

Сотрудники полиции линейного отдела на станции Гороблагодатская установили, что на посадочной платформе имелись незначительные заснеженные участки. Однако большая часть перрона была расчищена и убрана, но не посыпала песком или щебнем.

«Согласно выписке из единого государственного реестра (ЕГРП), право собственности на объект недвижимого имущества — пассажирскую платформу станции Гороблагодатская — зарегистрировано за ОАО “Российские железные дороги”», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшая обратилась с иском в Кушвинский городской суд к управлению Свердловской железной дороги о взыскании материального ущерба, в которое вошли затраты на лечение — 78 462 рубля, а также компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Ответчиками выступили АО «Свердловская пригородная компания» и ОАО «Российские железные дороги».

Кушвинский городской суд исковые требования удовлетворил частично. С ОАО «РЖД» был взыскан материальный ущерб в размере 78 497 рублей и 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Но представитель ОАО «РЖД» не согласился с заключением и подал апелляцию в Свердловский областной суд, где просил об отмене решения. Он настаивал на отсутствии вины в падении женщины и получении травмы, а также причинно-следственной связи между падением истца и действиями ОАО «РЖД». Кроме того, он не согласился с взысканием расходов на лечение: раз пострадавшая упала при высадке из электрички, причинённый вред подлежит возмещению за счёт перевозчика.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, доказывающими виновность компании «РЖД» в падении пассажирки и причинении ей травмы. У суда имелись фотоснимки, подтверждающие, что на платформе в тот день было много снега, а вот с расчётами затрат на лечение пациентки суд апелляционной инстанции не согласился. Ряд препаратов не был назначен врачами. Поэтому суд не взыскал с компании затраты на указанные пострадавшей расходы.

Свердловский областной суд изменил решение Кушвинского городского суда в части взысканного материального вреда и взыскал с АО «Российские железные дороги» более 77 тысяч рублей ущерба в пользу пострадавшей пассажирки электрички. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.