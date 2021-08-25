Рыбак из Нижнего Тагила утонул в озере под Невьянском

25.08.2021 14:23
57-летний житель Нижнего Тагила утонул во время рыбалки на озере Аятское, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на СКР.
Трагедия произошла ещё 22 августа. О пропаже мужчины в ЕДДС сообщил его друг. Поиски тагильчанина вели полицейские и спасатели-водолазы. Всплывшее на поверхность тело удалось обнаружить только накануне, 24 августа. По предварительным данным, рыбак выпал из лодки и утонул.
«Признаков криминальной смерти на теле уроженца Нижнего Тагила не обнаружено. Точные причины смерти станут известны после получения результатов судмедэкспертизы», — отметили в пресс-службе СКР по Свердловской области.