Рыбак из Нижнего Тагила утонул в озере под Невьянском

57-летний житель Нижнего Тагила утонул во время рыбалки на озере Аятское, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на СКР.

Трагедия произошла ещё 22 августа. О пропаже мужчины в ЕДДС сообщил его друг. Поиски тагильчанина вели полицейские и спасатели-водолазы. Всплывшее на поверхность тело удалось обнаружить только накануне, 24 августа. По предварительным данным, рыбак выпал из лодки и утонул.