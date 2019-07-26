Руководство «Что? Где? Когда?» обязало сменить название команду знатоков «Новое величие»

В международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?» постановили переименовать команду знатоков «Новое величие» в официальном рейтинге. Такое решение принял президент МАК Андрей Козлов из-за совпадения названия команды с одноимённой экстремистской организацией.

Как пишет «Медуза», решение об этом было размещено на сайте рейтинга 1 июня. В опубликованном документе сказано, что команда «Новое величие» должна именоваться «по фамилии капитана либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».

В апреле этого года команде «Новое величие» пришлось отказаться от участия в студенческом чемпионате России по «Что? Где? Когда?», поскольку оргкомитет требовал смены названия.

«Мы писали в комиссию МАК по этике, там нам ответили, что оставляют вопрос на усмотрение организаторов, а также напомнили про "ЧГК вне политики". После этого мы приняли решение не ехать», — написал капитан команды Илья Думанский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, по делу «Нового величия» проходят десять человек, их задержали в марте 2018 года. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нём с целью свержения государственного строя в России. В июне этого года Росфинмониторинг включил фигурантов дела «Нового величия» в список террористов и экстремистов.