Руководитель СК по Свердловской области Анатолий Надбитов проведёт личный приём в Нижнем Тагиле

В понедельник, 28 августа, с 11:00 до 12:00 исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской Анатолий Надбитов проведёт выездной личный приём граждан в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила (улица Папанина, 23). Личный приём будет проводиться только по предварительной записи, относительно вопросов проведения проверок и расследования уголовных дел сотрудниками СКР по Свердловской области, касающихся Нижнего Тагила и Пригородного района, а также Кушвинского, Верхнесалдинского, Невьянского, Серовского и Североуральского городских округов.

В ходе личного приёма граждане могут обращаться по вопросам проведения проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, относящихся к подследственности Следственного комитета РФ, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. В том числе принимаются обращения относительно проведения проверок и расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях общеуголовной направленности (преступления против личности и т. д.), обращения о расследовании уголовных дел относительно действий (бездействия) медицинских работников, о фактах невыплаты заработной платы, о преступлениях среди несовершеннолетних. При соблюдении указанного условия принимаются обращения с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководства следственного отдела СУ СКР по Свердловской области на соответствующей территории. Также принимаются обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Гражданам, желающим обратиться на личный приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае присутствия с заявителем и его представителя — также документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению исполняющим обязанности руководителя следственного управления; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления.

Для записи на личный приём необходимо предварительно позвонить по телефону: 8 (343) 297-71-69 (отдел по приёму граждан и документационному обеспечению областного СУ СКР), или по телефонам: 8 (3435) 41-19-27, 8 (3435) 41-19-62 (следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СКР области), или оставить контактную информацию на сайте регионального следственного управления (в разделе сайта «Интернет-приёмная») http://sverdlovsk.sledcom.ru/references.